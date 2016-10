Bad-Dürrheim Beim FC tritt Albrecht Schlenker an

Bad Dürrheim. Eigentlich wollte der pensionierte Lehrer sein Amt abgeben, aber es gab einige "Bittgänge", wie er es ausdrückte. Und so wird Albrecht Schlenker, der seit 16 Jahren Vorsitzender der Bad Dürrheimer Fußballer ist, wohl auch bei der Hauptversammlung am nächsten Freitag wieder in dieses Amt gewählt. Der Club hat rund 600 Mitglieder und das vorrangige Ziel der Vorstandschaft wird sein, einen Nachfolger für ihn und für andere aufzubauen, denn im Vorstand seien einige Mitte 60. Es gäbe den einen oder anderen Kandidaten für das Amt, erzählt Schlenker, sie müssten sich nur noch einen Ruck geben.