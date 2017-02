Bad-Dürrheim Bedarf an Beratung steigt weiter

Bad Dürrheim (kal). Ein Spiegelbild, wie hoch der Beratungsbedarf in Bad Dürrheim und seinen Stadtteilen mittlerweile angestiegen ist, zeichnete die Bilanz des VdK-Ortsverbandsvorsitzenden Karlheinz Speicher bei der Hauptversammlung. An den jeweiligen Sprechtagen mussten die Öffnungszeiten um zwei Stunden ausgedehnt werden, um dem Bedarf gerecht zu werden. Dabei wurden 131 Beratungstermine wahrgenommen. Zudem wurden Termine bei behinderten Menschen in Form von Hausbesuchen durchgeführt sowie Mitglieder zu Gesprächen bei Behörden begleitet. Seit Oktober des vergangenen Jahres werden auch einmal pro Monat in den Ortsteilen Öfingen und Biesingen Sprechstunden veranstaltet.

Außerdem war der Ortsverband am Selbsthilfetag in Bad Dürrheim sowie an Infoveranstaltungen im Solemar präsent. Der Vorsitzende bekräftigte, dass die Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Interesse des Ortsverband ist, damit die Menschen in Bad Dürrheim und Umgebung wissen, dass sie einen Ansprechpartner haben können, wenn sie in gewissen Situationen nicht mehr alleine klarkommen.

An die Worte von Karlheinz Speicher anknüpfend meinte Bürgermeister Walter Klumpp, dass es wichtig sei, dass es in der Stadt durch den VdK ein unabhängiges Beratungsangebot gebe, zumal das Themenfeld, angefangen von der Grundsicherung bis zur Pflege, mittlerweile sehr groß geworden sei. Für die von den Mitgliedern des Sozialverbands vor Ort ehrenamtlich erbrachten Leistungen dankte das Gemeindeoberhaupt.