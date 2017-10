Bad-Dürrheim Baubeginn für April 2018 geplant

Penthouse kleiner

Der hintere Baukörper, der auf der Fläche des Altbaus direkt über der Musel geplant ist, bleibt von der Größe her im Grunde unverändert. Der Baukörper entlang der Hofstraße, Ecke Luisenstraße, bekommt einen leichten Winkel, wird um rund 1,5 Meter verkürzt und die Penthousewohnung ebenfalls nach hinten versetzt mit einer größeren Dachterrasse.

Die Gebäudekante dieser schmalen Seite wird sich laut Aussage des Architekts ungefähr auf der Hälfte des Irma-Vorbaus befinden. Rebholz plant, sobald die Abrissarbeiten fortgeschritten sind, ein Malergerüst zu errichten, um zu zeigen, wo sich diese Fassade befindet. In diesem Gebäudeteil sollen auch die geforderten 20 Ferienwohnungen sein, die eine Größe von 2,5 Zimmer haben sollen. Sie finden im rückwärtigen Teil Platz, in Richtung Hindenburgpark und schmale Gebäudeseite zum hinteren Gebäude über der Musel. Im Erdgeschoss soll es eine große Einzelhandelsfläche geben oder mehrere kleine. Man habe bereits Kontakt mit einem Anbieter regionaler Produkte, der an einer größeren Fläche interessiert wäre. Die 360 Quadratmeter Park würde man seinen Angaben nur unterirdisch für die Tiefgarage benötigen, diese werden an der Oberfläche begrünt.

Im Gespräch mit Brauerei

Im hinteren Gebäude soll nach den jetzigen Plänen in das Erdgeschoss eine Gastronomie einziehen. Im Gespräch sei man mit der Fürstenbergbrauerei. Diese würde für ein neues Produkt eine Fläche suchen, benötigen jedoch rund 500 Quadratmeter für das Konzept, das in Richtung Systemgastronomie gehe. Das Restaurant soll eine Terrasse bekommen, die sich zwischen den beiden Gebäuden befindet. Um den Lärm von der Außenbewirtung zu dämpfen, bekommen die Fassaden nach jetzigem Stand Lamellen. Diese sollen die Schallwellen brechen. Man woll nichts bauen, was in fünf Jahren bankrott sei.

In Bezug auf Hindenburgpark und Bäume sagte Rebholz ebenfalls etwas über die Planung. Man wolle den Park erlebbar machen. Je nach Stand des Gebäudes müssten drei bis sieben Bäume fallen. "Meiner Ansicht nach ist es nicht schlimm, wenn ein paar Bäume rausgenommen werden." Er beschrieb den Hindenburgpark an der Grenze zur Irma in der Wahrnehmung eher wie einen Waldrand und nicht wie ein Park.

Vorwürfe an IG

Klare Worte fand er in Richtung IG Pro Bad Dürrheim. Unverständlich und schade sei es, dass man von dieser Seite nicht zum Dialog in kleiner Runde bereit war. "Generell ist aus unserer Sicht die Kommunikation leider nicht auf sachlicher Ebene geblieben, sondern es wird teilweise unter der Gürtellinie argumentiert, was wiederum Parteien wie die AfD zu Nutze ziehen, um eine gesellschaftliche Unruhe zu schüren", so die Aussage in den Presseunterlagen. Rebholz kritisierte auch, dass sich die IG nicht klar gegen den Wahlkampfflyer der AfD abgegrenzt habe. Bezüglich der Namensgebung IG Pro Bad Dürrheim zusätzlich, dass jeder, der nicht der gleichen Meinung sei automatisch gegen sie sei – dies impliziere der Name.