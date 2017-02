Bad-Dürrheim Bauarbeiter kommentiert das Ortsgeschehen

Die obskuren Gestalten traten in diesem Jahr in Persona von Matthias und Stefan Gail regelmäßig in Erscheinung, um mit ihrer Moderation die Hallenfasnet gebührend zu eröffnen. Auf dem Programm stand die Vereinsfasnet, ein buntes und närrisches Fest, das Narrenzunft, Guggenmusik, Turnverein, Gesangverein, Musikverein und Bläserjugend gestalteten. Die Festhalle war gut besucht. Noch lange nach Programmschluss feierten die Gäste an Bars und Theken.

Zum Auftakt tauchten die Kötach-Buur und ihre Wieber das Publikum in das Brauchtum närrischer Heiterkeit ein. Der Einmarsch und das Opening boten einen kleinen Eindruck der traditionsreichen Herkunft der Narrenzunft. Vorstandsmitglied Dominik Münzer war zufrieden mit den Besuchern, welche die einzelnen Programmpunkte stets mit lautstarkem Beifall quittierten.

Die Mischung aus Tänzen, Sketchen, Musik und Show bot reichlich Abwechslung. Josef Zahn wagte sich als Bauarbeiter an das Ortsgeschehen. Das ungemütliche Leben unter der Kötachbrücke tauschten die Landstreicher für einen Moment gegen die beheizte Festhalle ein. Zum Dank stimmten sie reichlich Lieder an. Live erlebte das Narrenvolk die Leiden der Wandergesellen Markus Kammerer und Dominik Münzer mit, die als Don und Kääm auf einer Wanderung so einiges erlebten. Ein Novum war für viele der Gäste der Auftritt der Tanzgruppe RE-United. Mit der Bläserjugend trat eine Vogel-Strauß-Schar ins Rampenlicht. Auf einem aufstrebenden Kurs befinden sich die Guggen der "Taktlosen", bei deren Auftritt es im Publikum keine Halten mehr gab.