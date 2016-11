Bad-Dürrheim Bauarbeiter entdecken unter Gestrüpp eine Liegehalle

Mit der Satzungsänderung des gemeinnützigen Vereins, der Freunde und Förderer des Parasolhotels, ist es nun möglich, mit einer sehr flachen Hierarchie das Hotelprojekt finanziell zu fördern und ideelle Ziele anzustreben. Der Verein kann zusätzlich auch als Bauherr auftreten und die Richtung vorgeben.

Ein gemeinnütziges Trägerunternehmen, in dem die AWO, die Lebenshilfe und der Verein der Freunde und Förderer des Parasolhotels die Federführung haben werden, wird das Hotel pachtweise übernehmen und sich den Sachverstand eines erfahrenen Hotellconsulters sichern.

Das bisherige Spendenaufkommen erlaubt die Beauftragung von Fachleuten. Zunächst in Teilzeitvereinbarungen werden für die Bereiche Förderantragsmanagement und Beschaffung von Finanzmittel, sowie Marketing, - Social-Media und Öffentlichkeitsarbeit Personen aus dem Mitgliederbereich gewonnen. Bisher wurden die mit 200 000 Euro zu bewertenden Eigenleistungen ehrenamtlich durch den Vorstand und von Firmen, die dem Mitgliederkreis angehören, erbracht. "Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das 13 Millionen Euro Projekt in allen Bereichen in die bestmöglichen Hände kommt", so die Vorsitzenden Günter Tarlatt und Jürgen Guse sowie Schatzmeister Gerald Weiss.