Bad Dürrheim. Im evangelischen Gemeindehaus in Oberbaldingen wird Sonntag, 13. November, von 14 bis 17 Uhr findet der Missionsbasar statt. Neben Hand-Strick- und Bastelarbeiten werden Advents- und Weihnachtsdeko, Taschen, Weihnachtsgebäck und vieles andere angeboten. Dabei gibt es auch einige Neuheiten: Bei der Tombola sind liebevoll hergestellte Basarartikel zu gewinnen. Der Büchertisch von Kulajews hat wieder ein interessantes Angebot zusammengestellt. Der Erlös geht an das Kinderheim der Christusträger-Schwestern in Argentinien, dem Projektland Malawi von "Weltweit Hoffnung schenken" und der Schülermissionarin Stephanie Spranger.