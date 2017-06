Bad-Dürrheim Banges warten auf das "Ja" der Verlobten

Bad Dürrheim/Triberg. Aline Leser sitzt in einem Kinosaal in Triberg, gemeinsam mit mehr als 100 Besuchern, als sie den vermeintlichen Trailer sieht. Ein Mann, der von maskierten Kriminellen verfolgt wird. Im Mittelpunkt der Geschichte: ein mysteriöser Ring. Als der Trailer endet, kann die 25-Jährige kaum ihren Augen trauen. Denn der Unbekannte im Video ist ihr Freund Sven Fischer. Gerade war er noch auf der Leinwand zu sehen, nun tritt er vor sie, kniet nieder und macht ihr einen Heiratsantrag. "Du bist verrückt", sagt die 25-Jährige. Erst dann folgt das "Ja". Happy End, die Zuschauer klatschen begeistert. Zwei simple Buchstaben zwar – doch mit dieser kleinen Silbe endet für den 28-Jährigen eine Zeit des Bangens. Seit Februar hat er an dem außergewöhnlichen Heiratsantrag gefeilt. "Ich wollte etwas besonderes machen, kein 08/15-Antrag. Etwas, das man nicht vergisst", erzählt er.

Als er auf die Filmemacher Patrick vom Berg und Fabian Schenk trifft, wird aus einer anfänglichen Idee ein handfester Plan: Ein actionreiches Video soll als Trailer getarnt vor dem Hauptfilm eingebaut werden und damit enden, wie er die Tür zum Kinosaal öffnet. Drehgenehmigung werden eingeholt und Kinobetreiber angeschrieben. Sowohl aus Villingen als auch aus Schwenningen erhält er eine Absage. "Die meinten, viele Besucher fühlen sich durch so etwas belästigt", erzählt der gebürtige Triberger, der mit Freundin und Tochter in Bad Dürrheim lebt. In Triberg ist man hingegen sogleich einverstanden mit dem Plan. "Wir machen so etwas gerne", sagt Margarete Retzbach von den Kronenlichtspielen Triberg.

Fischers größte Herausforderung ist es, seine Freundin nach Triberg zu locken. "Wir waren noch nie gemeinsam im Kino", erzählt er. Über persönliche Kontakte – so die vorgefertigte Geschichte – sei Lesers Schwester Gina an ein verlockendes Angebot gekommen: Sie und eine weitere Person dürfen für die Deutschlandpremiere des fünften Teils von Fluch der Karibik eine Zuschauerkritik abgeben. Auch eine Aufwandsentschädigung sei inklusive. "Noch am Abend vor dem Antrag meinte meine Freundin, dass sie gar keine Lust darauf hat", sagt er und lacht.