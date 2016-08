Bad-Dürrheim Ballonfestival mit viel Programm

Bad DürrheimDie 14. Auflage des Internationalen Bad Dürrheimer Ballonfestivals vom Freitag, 2. bis Sonntag, 4. September, steht vor der Tür – die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Ab dem kommenden Wochenende wird im südlichen Kurparkgebiet in Bad Dürrheim wieder feste Hand angelegt – der Festplatz wird für das Internationale Ballonfestival eingerichtet.

Das Organisationsteam hat auch in diesem Jahr wieder Wert darauf gelegt, dass neben den Highlights der Ballonfahrt gute Unterhaltung und Spaß geboten ist. Nach zwei Jahren Pause wird in diesem Jahr wieder ein Quadparcours für Klein und Groß angeboten. Lars Wicher von der Eventagentur P3 wird den abenteuerlustigen Besuchen einen Quadparcours vom Feinsten bieten, verspricht Cheforganisator Joachim Limberger. Wer eine Ballonfahrt "light" testen will, kann sich in einem Ballonkorb mit dem Kran in luftige Höhen begeben und die herrliche Aussicht über Bad Dürrheim genießen.

Für Kinder ist mit dem Kletterturm, Kistenstapeln, Bungee-Jumping, einem Unterhaltungsprogramm mit Kasperletheater und Zaubershow am Sonntag und vielem mehr wieder einiges geboten. Wer musikalische Unterhaltung liebt, wird beim Ballonfestival 2016 ebenfalls auf seine Kosten kommen. Traditionell zünftig geht’s bei der Hüttengaudi am Freitagabend zu. Pop Alpin ist Garant für beste Unterhaltung und Stimmung – Dirndl und Lederhose sind hier bei den Besuchern gefragt. Die Einstimmung zur langen Ballonnacht am Samstag erfolgt mit der Bregi House Band ab 18 Uhr, die seit über 15 Jahren immer wieder durch ein abwechslungsreiches und gekonnt dargebotenes Party-Musik-Programm begeistert. Ihre durchweg live gespielte Musik reicht neuerdings von Abba bis Zappa und gilt auch weit über ihre Heimat-Region hinaus als Party-Stimmungsmacher mit viel Spielfreude. Die 15 Mitglieder der Band hatten außer ihren viel beachteten früheren Auftritten beim Hohentwiel-Festival auch in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin, bei Parties am Bodensee und am Lago Maggiore sowie bei etlichen anderen Open-Air- und Hallen-Veranstaltungen die Zuhörer aller Altersklassen stets begeistert! Das Repertoire der Band verbindet den Beat und Rock der 60er, die Disco-, Dance- und Soul-Music der 70er und die großen Hits der 80er und frühen 90er. Die ausgezeichneten Solisten und die fetzige Rhythmus-Abteilung der Band werden dabei von einer starken Bläser-Formation und soliden Backing-Vocals unterstützt. Das Ergebnis ist mehr als Cover – es ist ein voluminöses Erlebnis, diese Band live zu erleben. Der Spaß an der Musik schlägt schnell auf das Publikum über und eine tolle Stimmung ist garantiert.