Bad Dürrheim Ballonfestival: Ballons bringen Himmel zum Glühen

Limberger freute sich, dass in diesem Jahr viele Gäste von dem Mitfahrangebot Gebrauch machten, was besonders beim Briefing am Samstagabend deutlich wurde, bei dem besonders viele Gäste auf die Balloncrews zu verteilen waren. Während die einen Gäste über das Gelände schwebten, heizte unten auf der großen Hauptbühne die Bregi House Band allen auf dem Platz mächtig ein. Mitsingen, tanzen oder einfach zuhören waren da angesagt.

Wer erst mal versuchen wollte, wie ihm die Fahrt im Ballonkorb bekommt, hatte die Möglichkeit, sich an einem Kran im Ballonkorb hochziehen zu lassen. Im Festdorf lockten zahlreiche kulinarischen Genüsse die Gäste an. Und an die kleinen Festbesucher war mit Ponyreiten, Trampolinspringen, einem Karussell und vielen bunten Luftballons gedacht. Die Zeit bis zum Ballonglühen konnte also leicht überbrückt werden. Je später der Abend, umso größer wurde auch der Besucheransturm. Aus allen Richtungen kamen die Besucher in Strömen auf das Gelände, was den Veranstaltern natürlich ein breites Lächeln auf das Gesicht zauberte.

Die Crews kehrten ebenfalls nach ihrer dritten Fuchsjagd auf das Gelände zurück und bereiteten sich auf die lange Nacht der Ballons vor. Einige der Teams begannen, im Dunkeln nochmals ihre Ballons aufzurichten, um sie zu heizen, was für das tolle Leuchten der Hüllen sorgte. Nachdem die Ballons abgebaut waren und das Feld geräumt war, kam die Freigabe für das tolle Höhenfeuerwerk.

Unzählige Leuchtkörper wurden in Richtung Abendhimmel geschickt und ließen ihn minutenlang erhellen. "Das ist gigantisch, das möchte ich am Geburtstag auch haben", brachte es einer der Besucher auf den Punkt. Ob ihm seine Frau diesen Wunsch erfüllen kann, bleibt fraglich. Sicher ist jedoch, dass es im kommenden Jahr beim dann 15. internationalen Ballonfestival in Bad Dürrheim – sofern das Wetter mitmacht – wieder ein gigantisches Höhenfeuerwerk gibt. Während vorwiegend Familien mit kleinen Kindern nach dem Feuerwerk nach Hause zogen, feierten zahlreiche Besucher noch etliche Stunden zusammen mit einem DJ munter weiter.

Der Festsonntag begann für die Crews wieder recht früh, schon kurz nach 7 Uhr waren die ersten Ballons wieder über der Kurstadt zu sehen. Auch die vierte und letzte Fuchsjagd konnte starten. Den großen silbernen Ballonpokal nahm dieses Jahr Thomas Engler aus der Schweiz mit nach Hause, genauso wie die Siegprämie, eine Palette Mineralwasser und eine Palette Bier. Des Weiteren steht der Festsonntag traditionell im Zeichen der Familien. Der Frühschoppen lockte mit Blasmusik, und die Kinder hatten ihren Spaß mit dem Kasperle oder auch bei den zahlreichen Mitmachtangeboten.