(flo). Innerhalb der Liste für Bürgerbeteiligung und Umweltschutz (LBU) ist der Begriff Balance doppelt und dreifach unterstrichen. "Wir müssen Balance halten, die Stadt als Wohnort und Ort der Gesundheit immer wieder in Balance bringen", formulierte LBU-Sprecher Wolfgang Kaiser in der Haushaltsrede. Die LBU wünscht sich weitere Einfamilienhäuser auf der Ostbaar, gleichwohl dürfe die Schaffung von Eigentums- und Mietwohnungen nicht vergessen werden. Mit Blick auf den recht hohen Altersdurchschnitt in Bad Dürrheim bringt die LBU kleine Betreuungseinrichtungen und Wohngemeinschaften für Senioren ins Spiel, insgesamt seien diese Konzepte derzeit deutlich nachgefragt. Kaiser: "Auch unser Radwegenetz kann noch verbessert werden. In Bezug auf den öffentlichen Personennahverkehr erscheint mir ein elektrischer Bürgerbus interessant." Das Naturschutzgroßprojekt Baar sollte weiter unterstützt werden, den "Bürgerlichen" zufolge stehen die folgenden kommunalen Jahre unter der Prämisse "Sparen und Gestalten". Laut LBU präsentierte sich die Gemeinde in Verhandlungen mit Investoren und in Sachen Stadtplanung nicht immer ausreichend selbstbewusst, mitunter habe man nicht agiert sondern lediglich reagiert. Zur aktuellen Steuerpolitik fragt Kaiser: "Welche Steuer wird eigentlich sinnlos erhoben?" Kaiser weiter: "Ich möchte der Verwaltung für die präzisen Auskünfte zu allen Fragen danken. Im Gemeinderat ging es meist kollegial und fair zu. Gerade dieser Rat hier hat in den letzten Jahren gut balanciert, auch wenn man hin und wieder anderes hört."