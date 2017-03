Bad-Dürrheim Bäume werden gefällt

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Dem Fällen einiger Bäume stimmte der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung zu. Vorab hatte der Bauhofleiter und Baumsachverständige Michael Liedtke die schadhaften, etwa 40 Jahre alten Bäume begutachtet. Einer davon befindet sich in unmittelbarer Nähe der Terrasse des Sportheims des Turn- und Sportvereins. Am Rand des Sportgeländes Richtung Parkplätze sind zwei weitere kranke Bäume vorhanden, die auch entfernt werden sollen.