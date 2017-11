Bad-Dürrheim Bäume bereiten Sorge

Bad Dürrheim (wst). Bei der Bürgerinformation zum Irma-Neubau waren auch die Bäume Thema, die dem Neubau im Weg stehen. Versuchten Stadtvertreter und Architekt Michael Rebholz in den vergangenen Wochen immer wieder hier die Gemüter zu beruhigen, waren in dem Plan, der vom Architekten gezeigt wurden, sieben der vorhandenen Bäume rot durchgestrichen, sprich sie werden gefällt. Zwei davon sind Eschen – bekanntlicherweise sind diese von einer Pilzkrankheit bedroht und große Bestände sterben in den Wäldern ab – einer davon ist ein Ahorn, der laut Sachverständigem am Absterben ist. Und ob die Zahl der Fällung nicht doch noch erhöht wird, ist wohl nicht sicher. Herauszuhören war, das hat Rebholz auch bei anderen Gelegenheiten immer wieder betont, dass der Park zu dunkel sei und auch seine Parteikollegin, die FDP-Fraktionssprecherin Andrea Kanold hat sich schon in diesem Sinne geäußert.