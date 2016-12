Bad-Dürrheim Bäderwesen in Bad Dürrheim: Stadt meldet sich zu Wort

2017 werde das Gesundheits- und Wellnesszentrum 30 Jahre alt. Und das Solemar sei "das Herzstück unserer Stadt und soll es auch bleiben". Weder für ein Nachfolgebad Minara noch für Sanierungen oder Neuerungen am Solemar seien Rücklagen bei der Kur- und Bäder GmbH vorhanden. Diese habe in das Solemar in den vergangenen 16 Jahren über zehn Millionen Euro investiert – als Beispiele dafür nannte die Stadt unter anderem die Schwarzwaldsauna, Süßwasser- und Solebohrungen, die Einrichtung des Vitalcenters und Erweiterung des Solemars um ein Süßwasserbecken sowie die Dampfgrotte. Für diese Maßnahmen habe die Kur- und Bäder GmbH 3,7 Millionen Euro an Landeszuschüssen erhalten. Zusätzlich seien rund zehn Millionen Euro in Instandhaltungsmaßnahmen investiert worden – und 2018 wolle man das gesamte Dach des Solemar für 2,5 bis drei Millionen Euro erneuern und energetisch verbessern. "Bis dato hat die Kur- und Bäder GmbH alles getan, das Gesundheitszentrum in einem attraktiven und überaus guten Zustand zu erhalten" – und das wolle man auch künftig so halten. Zumal vom Solemar überaus positive Auswirkungen in den gesamten Tourismus- und Gesundheitsbereich der Stadt ausstrahlten.

Dennoch: In den nächsten Jahren müssten erhebliche Sanierungen auch finanziell bewältigt werden und um die Besucherzahlen konstant zu halten, bedürfe es stetiger Neuerungen.

Parallel dazu will man das 42 Jahre alte Minara nicht aus den Augen verlieren. Schüler, Vereine wie der SSC und die DLRG sowie Bürger nutzten dieses, insbesondere im Sommer baden hier viele Familien. Wie sehr den Bürgern das Minara am Herzen liege, habe eine Bürgerversammlung gezeigt: Die Stadt habe im Rahmen einer spontanen Unterschriftenaktion 2000 Unterschriften erhalten mit der Bitte, das Minara zu erhalten". Eine Umfrage bezüglich des Schulschwimmens bei anderen Bädern im Vorfeld habe ergeben, dass in keinem näheren Bad Zeiten frei seien, in denen die Schulen Schwimmunterricht geben könnten. Aufgrund des desolaten Zustands sei eine Sanierung zu teuer und werde ein Neubau angestrebt für maximal 8,9 Millionen Euro. "Der Stadt ist es ein Anliegen, ein möglichst günstiges, aber dennoch baulich gutes Bad zu errichten." Vor einer abschließenden Entscheidung wolle er, so Bürgermeister Walter Klumpp, "die Bürgerschaft weiter transparent mit einbeziehen" und weiter: "Man kann durchaus zu dem Ergebnis kommen, das Minara beispielsweise für andere sportliche Zwecke zukünftig zu verwenden oder gar abzureißen, um die freien Mittel – Investitionskosten und zukünftige Unterhaltungskosten – zur Stärkung dem Solemar zukünftig zuzuleiten."