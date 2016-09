Bad-Dürrheim Bad Dürrheimer Geschichte und Geschichten

Der Salinendirektor erhielt einen eigenen barockähnlichen Garten, und die Offizianten erhielten einen Garten zur Selbstversorgung. Die häufiger anzutreffenden Mammutbäume verdankt Bad Dürrheim laut Jürgen Kauth dem großzügigen Großherzog Friedrich von Baden, der nicht wie üblich ein paar Samenkörner mitbringen ließ, sondern gleich 1,5 Kilogramm Samen bestellte. Bald erkannte man, dass man mit dem "weißen Gold" vielen Menschen eine Erholung anbieten konnte. So begann ab 1851 der Badebetrieb in Bad Dürrheim und allmählich wurde aus dem Bauerndorf Bad Dürrheim das heute bekannte Sole-Heilbad, in dem bereits die Großherzogin Luise von Baden kurte.

Im Schatten hinter dem damaligen eigenen kleine "Kurpark" des heutigen Hotels Soleo erzählte Jürgen Kauth schmunzelnd, wie es zu den Straßennamen Willmann und Heby kommt. "Die Keimzelle der Salzgewinnung legte ein Schreiner namens Willmann aus Villingen und ein Herr Heby, die aus der Kalkgewinnung einfachen Dünger herstellten und wussten unter der Kalkschicht in Bad Dürrheim muss es Salz geben." Leider wussten sie nicht, dass das Salz 150 m tiefer lag. Das Hotel Soleo – ursprünglich eine Remise für die Unterbringung der Pferde und Personal, da die Gäste damals zur Kur kutschierten, wurde später ein Schwesternhaus. Auch der Kurpark erlebte den Wandel der Zeit. Zuerst ein einfacher Park mit einem Brunnen. Der Brunnen wanderte immer mal wieder an einen anderen Ort, einmal störte das Geplätscher die Musiker, ein anderes Mal die am Brunnen spielenden Kinder der Kurgäste, bis er im Zuge der Gartenschau jetzt groß in der Mitte des Kurparks erstrahlt.

1921 erhielt Dürrheim das Prädikat "Bad" Mit Hilfe von Spenden entstand eine zweite Wandelhalle und 1937 das heutige Kurhaus. Laut Jürgen Kauth "ist das Wichtigste was in Bad Dürrheim passiert ist", dass Herzogin Luise das heutige Gasthaus Rössle kaufte und zum Kinderheim umbauen ließ, dies ist die Keimzelle für Kinderkuren in Bad Dürrheim. In der Hochzeit gab es in Bad Dürrheim 990 Betten für Kinderkuren. Mit einigen Anekdoten zur Geschichte Bad Dürrheims beendete Jürgen Kauth die vergnügliche Besichtigung.