Bad-Dürrheim Bad Dürrheim soll mit dem ELR viel gewinnen

Bad Dürrheim (kal). In hohem Maße werde man davon profitieren, Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) zu sein. Dies wurde am Mittwochabend bei einer Bürger-Informationsveranstaltung für die Stadtteile Ober-und Unterbaldingen sowie Öfingen deutlich. Rathäuser, Kindergärten, sogar der Mietwohnungsbau ab einen gewissen Gebäudealter können bei Maßnahmen zur Modernisierung für den Förderrahmen angemeldet werden. Auch wenn der Fokus auf dem Schwerpunkt Wohnen liegt, will die Kommune nicht nur dem Baulichen die oberste Priorität einräumen, sondern ihr Augenmerk auf das soziale Umfeld für die Bevölkerung richten (wir werden noch berichten).