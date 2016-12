Bad Dürrheim. Die Azubis aus dem Kaufland führten ihre Spendenaktion fort. Durch verschiedene Aktionsstände erwirtschaften die Azubis durch die Kauflandkunden eine Summe von 1000 Euro, die sie wieder der Krebsnachsorgeklinik Katharinenhöhe in Schönwald zukommen ließen. Lea Gerhard, Azubi im zweiten Ausbildungsjahr, übergab stolz einen selbst gebastelten Scheck an den Geschäftsführer Stepahn Maier. In einem Gespräch erzählte er, wofür er die Spendensumme einsetzen will. Aus Amerika möchte er eine "Therapiepuppe" anschaffen, mit der kindgerecht erklärt werden kann, welche Organe krankheitsbedingt betroffen sind. Die Azubis im Kaufland Bad Dürrheim engagieren sich regelmäßig für soziale Projekte. Bereits im Sommer übergaben sie der Krebsnachsorgeklinik Katharinenhöhe 6500 Euro Spendengelder im Rahmen der Ginkgotour. Die Azubis hatten sich mit dem damaligen Projekt für den kauflandinternen Wettbewerb "Azubi Cup" beworben. Unter 654 "Kaufländern" wurden sie erster. Auf der Suche nach einem neuen sozialen Projekt für 2017 freuen die Azubis über neue Ideen aus der Bürgerschaft.