Die Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße Hochemmingen-Mühlhausen dauert wahrscheinlich noch eine Woche, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Firma Stumpp hat am Donnerstag die Asphalttragschicht der Gemeindeverbindungsstraße auf 1,2 Kilometer fertiggestellt und wird jetzt den Feinbelag aufbringen. Während der Arbeiten ist ein Durchkommen für Fußgänger und Radfahrer nicht möglich. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer, die Sperrungen zu beachten, die Absperrungen nicht zu entfernen und nicht auf dem neuen Belag zu fahren, bis die Firma die Absperrungen abräumt. In der Vergangenheit hatten man schon mehrfach Reifenabdrücke durch zu frühes Befahren, was sich im Nachhinein nicht mehr entfernen lässt. In der nächsten Woche bleibt die Straße noch für Restarbeiten gesperrt. Die Öffnung der Straße ist zum 8. Juli geplant. Foto: Strohmeier