Bad Dürrheim. Wie die Polizie jetzt mitteilte, hat ein unbekannter Täter bereits in der vergangenen Woche, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, mutwillig den Fahrzeuglack eines in der Huber­straße geparkten Autos zerkratzt. Der Pkw stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz einer Wohnanlage im Bereich der Hausnummer 25. Hinweise zu der Tat werden an den Polizeiposten Bad Dürrheim 07726/939 480 erbeten.