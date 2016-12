Bad Dürrheim. Gestern Morgen, gegen 9.15 Uhr, kam eine 47-jährige Autofahrerin auf der Schwarzwaldstraße fahrend, nach der Einmündung "Schöne Aussicht", aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht auf einen in einem Vorgarten eines Anwesens liegenden Stein. Bei dem Aufprall stellte sich das Fahrzeug auf und blieb schließlich auf dem Dach liegen. An dem Volkswagen Up entstand Totalschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.