Bad Dürrheim. Etwa 8000 Euro Schaden an einem Mercedes der E-Klasse ist die Bilanz einer Fahrt mit nicht angepasster Geschwindigkeit am Freitag kurz vor 22.30 Uhr auf der Autobahn A 864, im Bereich des Dreieckes Bad Dürrheim. Der 21-jährige Fahrer des schon älteren und hochmotorisierten E-Klasse Mercedes war laut Polizei von Donaueschingen kommend auf der Autobahn A 864 unterwegs und wollte am Autobahndreieck Bad Dürrheim auf die A 81 in Richtung Singen wechseln. Im Verlauf der regennassen und in einer Kurve auf die A 81 führenden Fahrbahn geriet der Wagen infolge nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Wagen prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie gegen mehrere Leitpfosten und blieb schließlich an einem Wildzaun auf der angrenzenden Böschung stehen. Der junge Mann hatte Glück und wurde nicht verletzt. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden.