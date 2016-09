Bad-Dürrheim Ausstellungsorte: Berlin und Öfingen

Mit 17 Jahren, so erzählt Peter Kohlhaas, hat er bereits zusammen mit Freunden Ausstellungen kuratiert. Das Konzept der Öfinger Galerie 1214 – sie wurde einfach nach den Hausnummern benannt – sieht Ausstellungen von Fotografen, Malern und artverwandter Kunst vor. Es sollen immer Doppelausstellungen werden: In der ersten sind Werke des Fotografen Bernhard Strauss und der Malerin Uta Reinhardt zu sehen.

Strauss, gebürtiger Freiburger, besuchte die Galerie 1214 vor der Gebäudesanierung. Er fotografierte das Innenleben, wie die ehemaligen Bewohner das Haus verließen. Die Bilder ließ er auf hochwertigem Büttenpapier drucken, sie werden ohne Rahmen an den Wänden hängen. Strauss ist in der Region kein Unbekannter. Er gestaltete bereits Ausstellungskataloge für das Museum Art Plus der Familie Biedermann in Donaueschingen.Werke von Uta Reinhardt werden ebenfalls gezeigt. Die Malerin wurde von Alfred Gunzenhauser entdeckt. In der Beschreibung ihres Werks sagt Kohlhammer: "Starke Farben treffen auf verwischte Konturen, Lasuren lassen Traum und Realität überlagern, Natur schaut bekannt und fremd zugleich aus."

"Wir betrachten Bad Dürrheim nicht als Provinz", sagt Peter Kohlhaas – auch mit Blick auf andere bestehenden und neuen Galerien im Schwarzwald-Baar-Kreis. Er hatte bereits mit der Donaueschinger Kulturamtsleiterin Lina Mell Kontakt – sie könnte sich seinen Angaben zufolge vorstellen, einen Galeriepfad ins Leben zu rufen. Die Ausstellung in Öfingen sollen jeweils vier Wochen im Zeitraum April/Mai sowie September/Oktober stattfinden. Auch soll Künstlern die Möglichkeit gegeben werden, in Öfingen für sechs Wochen zu leben und arbeiten. Eine zweite Ausstellung mit den gleichen Werken soll es auch in Berlin geben, da Kohlhaas beruflich Kontakte in die Bundeshauptstadt hat.

Gebäude steht unter Denkmalschutz

Bis zur ersten Vernissage am kommenden Samstag gibt es noch ein bisschen was zu tun in dem ehemaligen Baaremer Doppelhof. Doch die Sanierungsarbeiten als solches sind natürlich abgeschlossen. Peter Kohlhaas musste aus Denkmalschutzaspekten und auch weil er es wollte den Charme des Alten bewahren. Man fand beispielsweise beim Ausräumen alte Kornsäcke mit Beschriftungen der ehemaligen Eigentümer – aus welchem Jahr diese stammen, weiß man nicht. Auch wurden teilweise die alten Tapeten an den Wänden gelassen, sie wirken selbst wie ein kleine Kunstwerke, und es gibt Zimmer, in denen man die alten Bruchsteinmauern abstützen musste. Dies tat man mit Beton – alt und neu sind sichtbar nebeneinander.

Ein weitere Punkt, den man beim Sanieren beachtete war, dass man beispielsweise keine Heizkörper haben wollte. So wurden Außenwände mit einem speziellen wärmedämmenden Putz verkleidet und die Heizschlaufen nach Vorbild einer Bodenheizung in die Wand verlegt. Fenster wurden zudem originalgetreu nachgebaut – allerdings in Isolierglasausführung.