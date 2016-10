Bad-Dürrheim Ausstellung bereichert Wetterstudio

Noch vor geraumer Zeit stand die Frage im Raum, ob der Standort Öfingen für das Wetterstudio Süd von der MeteoGroup, die Europas größter privater Wetterdienst ist, erhalten bleibt. Mittlerweile ist die Frage in positiver Weise für die Stadt Bad Dürrheim, deren Ortsteil Öfingen und für das Feriendorf gelöst worden, was Markus Spettel, Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH, gestern beim Besuch des Wetterstudios hervorhob. Die Einrichtung bezeichnete er als wichtigen Werbeträger für den Fremdenverkehr, zumal es in Deutschland nur wenige Wetterstudios gibt.

Seit 1999 ist das Studio im Feriendorf angesiedelt. Von hier aus werden Wetterberichte für Fernsehanstalten und Hörfunk erstellt und Wetterinterviews gegeben. Als Bereicherung des Standortes für das Wetterstudio wertete Spettel das nun von Oliver Klein vom Meteomedia-Team ein Ausstellungsraum mit rund 40 Exponaten von verschiedenen Messgeräten bestückt wurde.

Es sei nicht einfach gewesen, die Messegeräte zu bekommen, deren Baujahren sich zwischen den 70er und 90er Jahren bewegen, berichtete Klein. Unterstützt haben ihn bei der Suche zwei Kollegen und eine Herstellerfirma.