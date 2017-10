Bad-Dürrheim Außenbereich klar abzutrennen

Stadtbaumeister Holger Kurz verdeutlichte, dass durch die Einbeziehungssatzung einzelne Außenbereichsflächen in den Innenbereich einbezogen werden, wenn sie durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs bereits entsprechend geprägt sind. Nach der Gesetzeslage fängt hinter der äußersten Giebelwand eines Gebäudes der Außenbereich des Ortes an. In dem kann keine Bebauung erfolgen, es sei denn, dass der Interessent ein Privileg besitzt, wie es Landwirten vorbehalten ist.

Im Fall von Unterbaldingen habe man eine Linie um den Ort gezogen, um mögliche Flächen erkennbar zu machen, erklärte Kurz, wo die Eigentümer von bereits bebauten Grundstücken die Möglichkeit hätten, diese zu vergrößern. Dadurch wäre zum Beispiel je nach verfügbarer erweiterter Grundstücksfläche eine Bebauung in zweiter Reihe machbar. Dass der Grundstückwert steigt, ist ein Nebeneffekt. Doch der setzt voraus, dass der Besitzer in den Erwerb investiert. Was der einzelne zu zahlen hätte, wird erst im Verlauf des Verfahrens genau ermittelt.

In den Reihen der Bürger wurde darüber gemunkelt, dass da leicht 10 000 Euro für den Einzelnen zusammen kommen können. Ein Mehrwert kann aber erzielt werden, da der Bodenrichtwert in Unterbaldingen für bebaubares Land bei 40 Euro liegt. Für den Grundstücksbesitzer liegt der Preis bei rund zehn Euro. Zusammenfassend vertrat der Stadtbaumeister die Ansicht, dass die Grundstückseigentümer mit der Einbeziehungssatzung die Chance haben, Rechtssicherheit für die weitere Entwicklungsmöglichkeiten auf ihrem Grundstück zu erlangen.