Bad-Dürrheim Ausschuss genehmigt mehrere Projekte

Drittes genehmigtes Projekt in Sunthausen ist der großzügige Neubau eines Wohnhauses mit Garage am Breitegertgraben, im Ausschuss sprach Stadtbaumeister Holger Kurz von einer "sehr großen Fläche für ein Einfamilienhaus". In Oberbaldingen geht es ebenfalls voran, die Ausschussmitglieder votierten für den geplanten Neubaukomplex mit Lagerhalle, Wohnung, Stellplätzen und Materialboxen. Baumpflanzungen werden auch hier eingefordert, die Belange des Umweltschutzes kommen auf den Schreibtisch von Gerhard Bronner seitens des Donaueschinger Gemeindeverwaltungsverbands (GVV).

Öllager wird zu normalen Kellerräumen

Im TA rätselte Kurz hinsichtlich der Baugenehmigungen für die Luisenklinik, dort ist die Umnutzung des Öllagers und einzelner Kellerräume geplant. "Zur Planung gibt es nicht viel zu kommentieren. Seltsam aber ist, dass wir hier in der Kommune über die im Landratsamt bereits erfolgte Genehmigung nicht informiert wurden – ein Informationsaustausch ist vorgeschrieben. Baugesuche können entweder in den Kommunal- oder Kreisverwaltungen eingereicht werden."