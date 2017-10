Bad-Dürrheim Ausgleich zum Alltag tut gut

Andrea Graf, die Ansprechpartnerin der Biesinger Landfrauen, freute sich über den gelungenen Versuch, den Verein am Leben zu erhalten. Jüngere Frauen sind hinzu gekommen, worüber auch Ortsvorsteher Stephan Klemens seine Freude äußerte. "Nehmt neu hinzugezogene Frauen an die Hand und bringt sie mit", bat Andrea Graf die Anwesenden auf der Jahreshauptversammlung.

Einen Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr gab Jutta Graf. Angeboten wurden Stammtisch-Abende zum Basteln und geselligem Beisammensein, Vorträge zu verschiedenen Themen, Wanderungen, Frauenfrühstück, Kräuterführung, ein Nähkurs und anderes mehr. Über die Vereinsfinanzen informierte Hedwig Baur, ihr wurde eine tadellose Buchführung bestätigt. Aus dem Landfrauen-Bezirk Donaueschingen überbrachte Isabell Oliveira-Müller Grüße und Dankesworte. "Ihr seid ein reger Verein, mit euren Aktivitäten unterstützt ihr unseren Bezirk", lobte sie. Durch einen an der Feldner Mühle von den Landfrauen durchgeführten Familientag konnten dieser Einrichtung 3300 Euro gespendet werden. Oliveira-Müller bat, die Frauen, sich auch im nächsten Jahr an dieser Aktion zu beteiligen. Veränderungen im Vorstandsteam brachten die Wahlen mit sich. Das Amt der Schriftführerin gab Andrea Graf an Jutta Graf ab, Hedwig Baur übergab die Kasse an Janine Körner, bleibt aber als Beisitzerin im Team, Brigitte Schnekenburger wurde im Amt als Beisitzerin bestätigt. Vorstandssprecherin bleibt Andrea Graf, die auch zwei Ehrungen durchführte. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Hedwig Baur ausgezeichnet, für 25 Jahre Monika Vosseler. Andrea Graf machte auf die Stammtisch-Abende aufmerksam, die jeden dritten Mittwoch im Monat im Vereinsheim stattfinden, sie bat um rege Teilnahme.