Bad-Dürrheim Ausgelassenheit und Tradition verbunden

Bad Dürrheim. Der Urviecher-Ball zu Dürrheim ließ alle erneut auf ihre Kosten kommen, in der "Siedepfanne" waren drei Generationen beieinander. Die 1979 gegründeten Urviecher können es, sind prima organisiert und warteten einmal mehr mit einem Veranstaltungsmix auf, in dem auch etwas derbere Ausgelassenheit und Traditionsfasnet miteinander verschmelzen. Keine ausufernde Hexen-Sause, kein halblangweiliger Schunkelabend - "Oberviech" Matthias Nann und den Seinen braucht es nicht bange sein. "Einen wunderschönen guten Abend in der leicht ausverkauften Siedepfanne, herzlichen Glückwunsch all jenen, die eine der sehr begehrten Karten ergattern konnten!", begrüßte Nann die närrischen Gäste, für einen Schuss Hintersinn ist der Vorsitzende bekannt. 14 Programm-Punkte, zweimal die Trommelfelle mächtig vibrieren lassende Guggenmusik - beim Urviecher-Ball stand man wieder früh auf den Bierbänken und tauchte immer tiefer in die heimische Hallen-Fasnet. "Wir begehen heute ja den wichtigsten Tag im Uhrviecher-Leben, zumindest für 017", so nochmals Nann - Hintersinn eben. Die ganz jungen Semester wuselten hin und her und machten sich gern vor der Bühne breit, die Teenager vollzogen ihre Grupppenbildungen gewohntermaßen. Für die mitten im Leben stehenden Damen und Herren ergab sich schlicht ein abendlicher Höhepunkt, die Senioren freuten sich unter anderem über eine schnelle und satte Portionen produzierende Küche und freundliche Bedienungen. Stichwort Veranstaltungsmix: Wenn sich die "Viecher" unter Dach treffen, wird nicht nur getanzt und gejohlt, auch das Lokalkolorit baut sich auf.

Bürgermeister Walter Klumpp stellt sich immer mutig und weiß in aller Regel, dass diverse Spitzen schlicht ausgehalten werden müssen. Ob die Gemeinderatsmitglieder tatsächlich zu häufig kopfüber in zu seichtes Minara-Wasser gesprungen sind und deshalb sonderbare Entscheidungen treffen, sei einfach mal dahingestellt. Keineswegs immer jedenfalls sind die Narren mit ihren Bürgervertretern zufrieden, das wurde nun wieder deutlich. Nann etwa überreichte Klumpp ein stilisiertes Mini-Blockheizkraftwerk und erinnerte dadurch einmal mehr an die problembehaftete Heizung des Weinbrenner-Saals. "Wir bekamen dort und während unseres zurückliegenden Häs-Abstaubens fast Frostbeulen!", so Nann - der Schultes vernahm´s kopfnickend und vorerst eben noch leicht schulterzuckend. Beim Urviecher-Tanz bildet sich die Mystik der Bad Dürrheimer Fastnachts-Figur ab, Nicole Fischer hat wieder ordentliche choreografische Arbeit geleistet. Mit den "Ansagen" wurde beim Ball Närrisches in die dicht besetzten Reihen gestreut, Tanja und Wolfgang, die Kapfwaldlerchen, Matthias Bruch, Mara und Marian Nann, Richi und "Cheffe" Matthias Nann selbst "informierten". Je nach Sichtweise hat die Siedepfanne als Örtlichkeit auch Nachteile, in die Beleuchtung etwa könnten einige Watt mehr investiert werden. Als kleine Halle oder Riesenraum bietet sie den Guggenmusikanten jedoch nahezu perfekte Bedingungen. Das mit satter Phonstärke aufwartende Genre der Fasnet-Musik erlebt man in der "Pfanne" vielleicht intensiver als irgendwo sonst - die Guggämusik der Urviecher und die erneut gern gesehenen Gäste der Formation "Bloos Arsch" hat es natürlich gefreut. Verbales kam deftig von der Bühne: "Wenn es in Bad Dürrheim ein richtiges Museum gibt, dann ist es das Minara. Jetzt können wir ein neues Bad bauen, obwohl bei uns keine hundert Leute pro Woche schwimmen." "Die vermisste Sunthausener Feuerwehr vermisst eigentlich keine Sau". Und "Unsere Hotelprojekte werden in Wolkenkuckucksheim geplant".