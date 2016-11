Bad Dürrheim-Unterbaldingen. Der Landfrauenverein macht seinen Jahresausflug in das "Winterwunderland" am Samstag, 3. Dezember. Dazu sind Mitglieder und Nichtmitglieder eingeladen. Die Abfahrt erfolgt an dem Tag um 8.30 Uhr am Rathaus Unterbaldingen. Unkostenbeitrag für Mitglieder 25 Euro, für Nichtmitglieder 40 Euro. Nähre Informationen und Anmeldung bei Heidi Baumann, Telefon 07706/919 393 oder Susanne Schleicher Telefon 07706/923 556. Anmeldeschluss ist der 21. November.