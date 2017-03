Bad-Dürrheim Aufblühen in vielfacher Weise

Bad Dürrheim. Zu einer Ausstellung mit Fotografien von Uwe Jakubik wird ab Dienstag, 4. April, in die Klinik Hüttenbühl eingeladen. Jakubik, geboren 1954, widmet sich seit vielen Jahren der Fotografie mit all ihren Facetten und Herausforderungen. Lag in der Vergangenheit der Fokus auf der Fotodokumentation von Obstbäumen und der Kulturlandschaft "Streuobstwiesen in Baden-Württemberg", erweiterte sich die Bandbreite, und als neueste Herausforderung nimmt er sich auch der Porträtfotografie an.