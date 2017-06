Bad-Dürrheim Auf Pfosten und Wand gefahren

Bad Dürrheim-Hochemmingen (wli). Landwirtsfamilie Engesser aus Hochemmingen wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch einen lauten Knall aus ihrem Schlaf gerissen und sah entsetzt, dass ein Audi A 4 ihre Gartenmauer und Hauswand zerstört hatte. Die Polizei teilt zum Unfallhergang mit: Der Fahrer war bergaufwärts von Bad Dürrheim her kommend unterwegs, in der Kurve Richtung Tuningen fuhr er zunächst auf eine Betonpfosten und dann auf die Hauswand, der Fahrer flüchtete.