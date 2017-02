Bad Dürrheim Auf Hemdglonkerumzug folgt der Ball

Bad Dürrheim - Auch in diesem Jahr gab es am Schmotzigen Donnerstag wieder jede Menge Live-Musik mit der Party-Band Filiale Süd beim Hemdglonkerball der Bad Dürrheimer Narrenzunft im Haus des Bürgers. Aber zuesrst war noch der Hemdglonkerumzug und ein tolles Platzkonzert am Rathaus mit der Urviecher Guggenmusik angesagt.