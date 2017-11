Bad-Dürrheim Auf Fasnet geschaut

Festgezurrt wurden jedoch ein Dutzend Termine, angefangen mit dem Häsabstauben am 6. Januar, dem "Saurauslassen" am 12. Januar, Beteiligung an närrischen Veranstaltungen in Pfaffenweiler, Pfohren, Ergenzingen und Dittishausen, außerdem die Durchführung der Ortsfasnet mit dem Aufstellen des Narrenbaums, Umzügen, Kinderfasnet und Fastnachtsball in der Ostbaarhalle sowie die Versteigerung des Narrenbaums. Einig war sich die Versammlung, dass Fällen des Narrenbaums nicht unmittelbar nach den närrischen Tagen vorzunehmen, sondern auf Samstag, 10. Februar, zu verlegen.

Erfreut wurde vom Kassierer Achim Kammerer zur Kenntnis genommen, dass im zurückliegenden Vereinsjahr ein Gewinn erwirtschaftet werden konnte.

Zunftmeister Detlef Huber und Schriftführer Jürgen Schacherer zogen über die zurückliegenden Veranstaltungen eine durchweg positive Bilanz.