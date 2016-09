Bad Dürrheim. Die Kunsthistorikerin Sabine Dietzig-Schicht beleuchtet am Sonntag ab 11 Uhr in einer Führung die künstlerischen Facetten der Fastnacht und geht unter anderem den folgenden Fragen nach: Wie zaubert ein Maskenschnitzer aus einem Stück Holz eine ausdrucksstarke Holzmaske und wie erhält diese ihr "Gesicht"? Und was bedeuten eigentlich die Malereien auf den schwäbisch-alemannischen Häsern? Eine Anmeldung ist nicht erforderlich