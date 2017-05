Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein ist am Sonntag, 4. Juni, auf den Spuren von Reh, Vogel, Frosch und Co. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Adlerplatz. Von dort startet die etwa zehn Kilometer lange Wanderung durch Feld und Wald in die nördliche Umgebung von Bad Dürrheim. Gemeinsam wird erkundet, wie naturnah die heimische Landschaft ist und welche Tiere auf der Baar leben. Bei dieser Tour geht es auch querfeldein, damit die Wanderer sich ein besseres Bild über die Lebensräume einzelner Tierarten machen können. Die Rückkehr nach Bad Dürrheim ist für 17 Uhr vorgesehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ewald Weber, der frühere Revierförster von Bad Dürrheim, wird diese Tour fachkundig begleiten.