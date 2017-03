Bad-Dürrheim Auf den Darm kommt es an

Einige Herzkreislauferkrankungen sowie psychische und neuronale Erkrankungen stünden ebenfalls im Zusammenhang mit einer gestörten Darmflora, so Walter. Ursache könnte eine mangelhafte Produktion des als "Glückshormon" bezeichneten Serotonins sein. Dieser Neurotransmitter werde vor allem im Darm gebildet, sei also ebenfalls auf eine intakte Darmflora angewiesen.

Das komplizierte Zusammenspiel von Bakterien und Darmwand wird in dem Begriff "Mikrobiom" zusammengefasst. "Das Mikrobiom" lautet daher auch der Titel des nächsten Gesundheitsforums am Mittwoch.

Der 80-jährige Walter hat Privatpraxen in Blumberg-Riedböhringen und im Ärztezentrum am KWA Kurstift in Bad Dürrheim.