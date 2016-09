Bad-Dürrheim Auf dem Weg zur Fairtrade-Stadt

Angeregt wurde, dass der Sportverein ein "faires Fußballturnier" durchführen könnte, mit Bällen aus dem Fair-Handel. Diskutiert wurde über den Vorschlag, sich am Weihnachtsmarkt zu beteiligen. Zu riskant, so war sich die Runde rasch einig, sei es, sich mit einer eigenen Holzhütte zu präsentieren. Die Miete dafür betrage schon 300 Euro, da müsste man recht viel verkaufen. So kam der Gedanke auf, sich an die am Weihnachtsmarkt mitwirkenden Vereine zu wenden, die zum Beispiel statt süßem Kinderpunsch heiße Schokolade verkaufen könnten. Da man die Vereine aber nicht überrumpeln und unter Zeitdruck setzten möchte, wurde beschlossen, diese Maßnahme nicht für den kommenden Weihnachtsmarkt, sondern erst in 2017 anzugehen.

Ein weiterer Vorschlag war, einen Fair-Blumentag in der Innenstadt durchzuführen. Auch eine Fotoausstellung sei möglich, die über die Hintergründe von Fairtrade informiert. Allerdings, so gab Roswitha Kneer zu bedenken, müssten die Fotos von Karlsruhe oder von Stuttgart geholt und wieder zurück gebracht werden. Das sei viel zu aufwendig. Horst Dietzer sagte zu, sich nach Alternativen zu erkundigen.

Bilanz zog die Gruppe über die am 9. September auf dem Wochenmarkt durchgeführte Aktion. Hier wurden an Passanten kleine Präsente und Muffins verteilt und Flyer ausgelegt. Einig waren sich die Mitstreiter, dass man die Erwartungen nicht zu hoch stecken dürfe, es sei schwer, Interessierte für den Fair-Handel zu gewinnen.

Im Allgemeinen aber hätte sich die Veranstaltung gelohnt, daher könnten ähnliche Aktionen wieder in Angriff genommen werden. Horst Dietzer bemerkte dazu abschließend: "Die Saat ist gelegt, nun müssen wir das, was aufgegangen ist, sorgsam gießen".

Das nächste Treffen der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt findet am Dienstag, 8. November, statt. Beginn ist um 18.15 Uhr im Generationentreff. Interessierte sind willkommen. Weitere Termine zur gleichen Uhrzeit und am gleichen Ort wurden für den 17. Januar, 21. März und 9. Mai 2017 festgelegt.