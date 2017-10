Bad Dürrheim. Das Festjahr zum 500. Reformationsjubiläum neigt sich dem Ende entgegen. Christen beider Konfessionen haben in Bad Dürrheim bereits im Juli eine Woche lang intensiv gefeiert. Noch einmal lädt die evangelische Kirchengemeinde am 31. Oktober um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Johanneskirche ein. Martin Luthers Präsentation seiner 95 Thesen am 31. Oktober 1517 gilt als Auslöser der Reformation. Deshalb feiert die Evangelische Kirche diesen Tag als ihren Gründungstag. "Das Reformationsjubiläum 2017 ist im Kern ein Christusfest, das die Botschaft von der Gnade Gottes ausrichten will an alles Volk", so EKD-Vorsitzender Bedford-Strohm. Deshalb wolle man zusammen feiern.