Bad-Dürrheim Auch im März wieder ein unterhaltsames Programm

Tanztrainerin Karin Baur bietet jeweils dienstags im Festsaal des KWA Kurstifts unter dem Motto "Tanzen verbindet" Variationen von Tanzstunden an. Auch Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator können in einer eigenen Stunde bei Musik tänzerische Bewegungen ausüben. Tanzen im Stehen beginnt um 9.55 Uhr, Sitztanz um 10.30 Uhr und Tanzen mit Rollator um 11.05 Uhr. Eingeladen sind Menschen aller Altersgruppen und Generationen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Yoga für Senioren gibt es am heutigen Dienstag in Theorie und Praxis. Der indische Yoga-Meister Sri Raghuram und Christoph Garner von der KWA Klinik Stift Rottal erklären mit anschaulichen Übungen im Sitzen und Stehen, wie und warum Yoga-Übungen einen positiven Effekt auf das körperliche Wohlbefinden haben. Los geht’s mit einem Vortrag um 16 Uhr im großen Festsaal des Kur­stifts mit anschließenden Übungen bis 17 Uhr. Interessierte Teilnehmer müssen sich nicht voranmelden, sollten jedoch bequeme Kleidung tragen. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.

Eine Bilder- und Textsammlung zum Thema "Erbschaftsangelegenheiten" ist von 9. März bis 23. März im Kurstift zu sehen. Für das Projekt hatte Silvia Häfele 200 kleine schwarze Kartons auf Reisen geschickt. Darin sollten die Erbschaftsangelegenheiten ihren Platz finden. 63 Menschen aus ganz Deutschland haben sich am Projekt beteiligt und die Kartons wieder zurückgesendet. Sie geben dadurch einen Einblick in die persönliche und berührende Auseinandersetzung mit ihren Erbschaftsangelegenheiten. Nun ist die Ausstellung auch im großen Festsaal des Kurstifts zu bestaunen. Zur Eröffnung am Donnerstag, 9. März, wird Knud Eike Buchmann, Vorsitzender der Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar, um 15 Uhr einen Gastvortrag im Festsaal halten. "Ich schenk’ dir meine Geschichte" gibt praktische Anregungen für die Erstellung einer eigenen kleinen Biografie. Der Eintritt ist frei – um Spenden wird gebeten.