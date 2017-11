Bad-Dürrheim Architektur hat wenig Befürworter

Bad Dürrheim. Drei Stunden lang dauerte die Bürgerinformation der Stadt zum Irma-Neubau, und fast genauso lange blies den Vertretern der Stadtverwaltung, dem Architekten Michael Rebholz und dem Investor Casim Ucucu der verbale Wind eiskalt ins Gesicht. Vor allem an der Architektur störten sich die meisten, die sich zu Wort meldeten. In der Bürgerinformation, bei der rund 130 Interessierte zu Gast waren, wurde aber auch eines schnell klar: Es geht nicht nur um das Irma. Mehrere Bad Dürrheimer kreideten der Stadt und dem Gemeinderat eine fehlende städtebauliche Planung an.