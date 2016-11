Bad Dürrheim. Die Ampelanlage an der Kreuzung B33/B27 in Bad Dürrheim wird am Sonntag, 13. November, erneuert, und am Montag, 14. November finden die Arbeiten bei der Einmündung zur Scheffelstraße statt. Die Ampel wird während der Arbeiten ausgeschaltet, mit Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden