Bad-Dürrheim Apothekennetz soll Versorgung sichern

Wenn Patienten aus Bad Dürrheim wegen eines Notfalls zur Notfallpraxis nach Villingen-Schwenningen fahren, holten sie sich üblicherweise direkt dort auch das gegebenenfalls verordnete Arzneimittel. Durchschnittlich habe etwa die Hälfte aller Patienten im Notdienst in Baden-Württemberg einen Selbstmedikationswunsch. Diese Patienten hätten zuvor also keinen Arzt besucht, sondern ließen sich ausschließlich in der Apotheke beraten. Alle vier bis fünf Tage habe eine Apotheke direkt in Bad-Dürrheim Notdienst. An den anderen Tagen sei immer eine Apotheke in Villingen-Schwenningen auch im Notdienst erreichbar. Damit sei auch für diese Patienten eine Apotheke in angemessener Entfernung erreichbar, so die Apothekerkammer. Weitere Informationen zu den Notdienstapotheken finden sich unter www.lak-bw.notdienst-portal.de. Auch telefonisch kann die nächstgelegene Notdienstapotheke abfragt werden. Aus dem Festnetz kostenfrei unter 0800 0022 833. Es gebe auch eine kostenlose "Apothekenfinder"-App für Smartphones.