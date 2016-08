Bad-Dürrheim Apfelsaft aus eigenen Früchten

Solche besonderen spontanen Ideen sind jetzt in der Ferienzeit gut machbar, denn es sind noch nicht alle Kinder aus dem Urlaub zurück", informierte Erzieher Moritz Keller. Und gerade deshalb möchte man den anwesenden Kleinen etwas bieten, was im normalen Kindergartenalltag nicht ohne Weiteres möglich ist. So wurde auch öfter in der Werkstatt gebastelt.

Die Äpfel von den zwei Bäumen, die im Garten der Einrichtung wachsen, hatten in diesem Jahr besonders viele Früchte getragen. Eifrig machten die Kinder sich ans Einsammeln, über fünf Kilo kamen zusammen. Mit Hilfe einiger Erzieherinnen wurden die Äpfel zerschnitten, dann in der Küchenmaschine zerkleinert und dann ab damit in die Presse, die Moritz Keller von seinem Vater ausgeliehen und mitgebracht hatte. "Eigentlich zum Pressen von Weintrauben, aber es geht auch mit Äpfeln", stellten rasch alle fest.

Ganz tüchtige Muskelkraft war nötig. Die Kleinen strengten sich mächtig an, jeder wollte einmal die Presse bedienen und groß war die Freude, als der goldene Fruchtsaft in den aufgestellten Behälter hineinlief. Als nächstes, so war zu erfahren, wird zusammen Holundersirup hergestellt, was für die Kinder ebenfalls ein besonderes Erlebnis sein wird.