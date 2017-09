Bad-Dürrheim Anwohner kämpfen weiter gegen Lärm

Bad Dürrheim. Seit Samstag ist die Straßenseite, die von Donaueschingen her kommt, für den Verkehr freigegeben. In einem Pilotprojekt wurde lärmreduzierender Asphalt aufgetragen, dieser wird nun auf seine Funktionalität – vor allem auch im Winter – geprüft werden. Siegfried Handel, der im Gebiet Ziegelei wohnt, beobachtete in den vergangenen Tagen genau. Er hat den Eindruck, dass diese Straßenseite etwas leiser ist und das Wasser bei Regen besser abfließe, was ebenfalls zu einer Lärmreduzierung führe. Aber: Die Spur, die in Richtung Donaueschingen führt ist immer noch laut, was zu Beeinträchtigungen der Wohn- und Lebensqualität in den Bereichen Ziegelei, Ried und Ebnet führt.

Steht man hinter dem Wall, sind die Lkw beispielsweise schon um einiges früher zu hören als zu sehen. Eigentlich sollte man denken, dass der Wall so hoch ist, dass er einen gewissen Sicht- und Lärmschutz bietet, jedoch ist dieser an manchen Stellen keine zwei Meter mehr hoch. Vor allem in dem Abschnitt zwischen Friedhofsbrücke bis unterhalb der Gärtnerei Schäfer, Höhe Ebnet. Hier sieht man deutlich die Lkw, teilweise auch die Dächer der vorbeifahrenden Autos – auf beiden Richtungsspuren. Das war schon vor der Asphaltsanierung so, danach hat es sich jedoch noch mal auf der Wallseite verstärkt, da die Fahrbahn zwischen zehn und 20 Zentimeter angehoben wurden. Dies stellte Siegfried Handel fest, als er die noch nicht freigegebene Straße mit dem Rad befuhr.

Ein Anwohner aus dem Ried hat bereits auch einen Brief an Bürgermeister Walter Klumpp geschrieben, in dem nochmals auf die Dringlichkeit hingewiesen wurde, in Sachen Lärmschutz endlich etwas zu unternehmen, da der Lärm der Bundesstraße krank mache. Auch Siegfried Handel will sich nochmals verstärkt um der Problematik annehmen. Er habe sich ein geeichtes Lärmmessgerät bestellt, sobald es geliefert werde, komme es zum Einsatz.