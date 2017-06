Bad-Dürrheim Anmeldung ab sofort

Gespielt wird in Zweierteams

Gespielt wird immer in Zweierteams im Spielmodus vier gegen vier. Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro pro Spieler und muss direkt zur Veranstaltung mitgebracht werden. Anmelden kann man sich nur im Zweierteam bis zum 30. Juni mit einem Teamnamen, den Namen der Spieler, Alter, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an jugendpflege@bad-duerrheim.de. Das Turnier startet um 13 Uhr auf dem Beachvolleyballfeld beim Jugendhaus. Gegen 17 Uhr findet die Siegerehrung am neuen Grillplatz statt. Für die Verpflegung während dem ganzen Turnier wird gesorgt.

Von Beginn an gibt es Gegrilltes und kalte Getränke zu familienfreundlichen und günstigen Preisen. Das gemeinsame Grillen ist nicht nur für die Spieler, sondern für Groß und Klein und alle Interessierten, die einfach vorbei schauen möchten.