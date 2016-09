Bad-Dürrheim Andrea Oldach übernimmt Casa Vitale

Mit der neuen Leitung löst sich das Casa Vitale von der gemeinnützigen Biloba GmbH Berlin, ein Dienstleistungsunternehmen für häusliche Kranken- und Altenpflege. Neu ist die Bad Dürrheimer Einrichtung für Andrea Oldach nicht. Vor vier Jahren begann sie dort mit der Übernahme der Einrichtungsleitung für die Wohngemeinschaft und den ambulanten Dienst.

Ihre Entscheidung, den Posten der Geschäftsführerin zu übernehmen, habe sie nach gutem Überdenken Ende des vergangenen Jahres getroffen. In gutem Einvernehmen habe man sich von Biloba getrennt, um die Einrichtung in der Kurstadt selbstständig zu führen, die etwa 50 Kunden betreut. Auf dem Areal Wennerhof ist das Pflegepersonal in rund 46 privaten Wohnungen in Einsatz, im Casa Vitale, das als zentraler Mittelpunkt gilt, leben derzeit 15 Personen. Durch die neue Leitung haben sich weder für Kunden noch für das Personal Veränderungen ergeben, so Oldach. Nach wie vor ist das Haupthaus täglich von 6 bis 20 Uhr mit Betreuungskräften besetzt. Für Notfälle außerhalb dieser Zeit steht den Bewohnern ein Hausnotruf vom Malteser-Hilfsdienst zur Verfügung. "In das Haus soll wieder Leben hineingebracht werden", hat sich die 50-jährige Geschäftsführerin vorgenommen. So wird den Senioren täglich etwas angeboten: Gemeinsamer Mittagstisch, Spielnachmittag, ins Leben gerufen werden sollen wieder Gymnastikstunden sowie Gedächtnistraining. Auch ein Chor mit 15 Sängern hat sich gebildet und für Tagesausflüge sowie Einkäufe steht ein rollstuhlgeeignetes Fahrzeug zur Verfügung.

Die ambulante Pflege liegt Andrea Olbach besonders am Herzen. Ziel solle es sein, dass alte Menschen selbstständiges Wohnen in den eigenen vier Wänden erleben und dort auch gepflegt werden. Daher sei es sehr wichtig, geeignetes Pflegepersonal zu haben, denn die Anzahl der zu Pflegenden nehme zu. Erfreulich ist es für die neue Leiterin, dass das Haus seit zweieinhalb Jahren über ein stabiles Team verfügt, dem 18 Fachkräfte angehören. Andrea Oldach ist vierfache Mutter und wohnt in Villingen. Sie stammt aus St. Georgen, wo sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester absolvierte. Danach war sie 20 Jahre lang in einer Klinik in Baden-Baden beschäftigt, im Bereich Orthopädie und Handchirurgie. Anschließend war sie in Villingen sieben Jahre lang in der Altenpflege tätig, wo sie auch eine Tagespflege eingerichtet hatte. In Freiburg hatte sie eine 18-monatige Ausbildung in der Pflegedienstleitung. "Die Übernahme der Geschäftsleitung ist für mich nochmals eine ganz besondere Herausforderung", lässt sie wissen. In ihrer Freizeit findet sie Entspannung in ihrem Garten. "Ich gärtnere für mein Leben gern, am liebsten mit Kräutern und Gemüse", fügt sie hinzu.