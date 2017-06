Bad-Dürrheim An Computerkursen interessiert

Bad Dürrheim. Der Verein Generationentreff Lebenswert lud kürzlich gemeinsam mit dem ehrenamtlichen IT-Experten Herbert Braun interessierte Bürger zu einem Informationstreffen ein. Der Andrang war groß, über 20 Besucher kamen in den Generationentreff und meldeten Bedarf an der Vermittlung von Computerwissen an. Dazu hatten sich noch einige Mitbürger, die nicht zum ersten Treffen kommen konnten, per Telefon angemeldet. Als Glücksfall erwies es sich, dass ein weiterer IT-Fachmann seine Bereitschaft zu einem ehrenamtlichen Engagement erklärte. Manfred Hayer, 68 Jahre alt, wohnhaft in Bad Dürrheim, hat in Aachen Informatik studiert und als IT-Ingenieur in namhaften Firmen gearbeitet. Dank dieser Unterstützung ist es möglich, dass zwei Kurse gebildet werden können. Apple ist jetzt auch im Programm des Generationentreff-Angebots. Ob Laptop oder Smartphone: Beide Trainer legen großen Wert auf individuelle Betreuung und zielen in erster Linie darauf, Anfängern durch entsprechende Erläuterungen und Übungen die Angst vor diesem Medien zu nehmen.