Bad Dürrheim. Die 17. Schmuck-Auktion findet am Samstag, 5. November, im Kurhaus statt. Zahlreiche erlesene Kostbarkeiten machen die etablierte Herbstauktion in der Kurstadt wieder zu einem interessanten Erlebnis, so die Organisatoren. Die zweistündige Besichtigung, gesetzlich vorgeschrieben, findet von 12 bis 14 Uhr statt. Hier wird den Besuchern einen unmittelbaren Einblick in das umfangreiche Angebot gewährt. Von 14 bis 16 Uhr steigt dann die Auktion. Der medienerfahrene Ostfriese Johannes Wallow, garantiert wie jedes Jahr ein temporeiches und unterhaltsames Event. Die mittlerweile etablierte Veranstaltung in der Bäderstadt geht auf die Initiative des hiesigen vereidigten Auktions- und Sachverständigen-büros Laufer zurück. Die unvermindert große Beliebtheit und Magnetwirkung solch reich bestückter Auktionsveranstaltungen ergibt sich vor allem daraus, dass Pfandauktionen ganz allgemein und zugleich aus vielfältigen individuellen Gründen hoch im Kurs stehen.