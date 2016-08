Bad-Dürrheim Am Ende steht der persönliche Erfolg der Ferienkinder

Den zwölf Kindern war anzusehen, dass ihnen die gestellten Aufgaben an den einzelnen Stationen viel Spaß bereiteten, zumal sie eine Herausforderung an ihre Geschicklichkeit auf spielerische Art darstellten. Eine dieser Herausforderungen war zum Beispiel das Jonglieren eines Tischtennisballs in einer Hülse, wobei gleichzeitig ein Hindernisparcours bewältigt werden musste. Auf die richtige Wurftechnik kam es an, um Bälle in Kartons sowie Eimer zu befördern. Ihre Fähigkeiten testen konnten die Kinder beim Slalomlauf im Vorwärts- und Rückwärtsgang durch Hütchen mit einem Tennisschläger auf dem ein Fußball lag, der nicht runterfallen sollte.

Zur Abkühlung geht es auf die Wasserrutsche

Bei den hochsommerlichen Temperaturen sorgte der Verein dafür, dass sich die jungen Akteure auf einer Wasserrutsche abkühlen konnten. Am Ende der Veranstaltung herrschte allgemeine Freude über die vom SVÖ spendierten Pokale.