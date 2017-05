Bad Dürrheim. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Wellness- und Gesundheitszentrums Solemar gibt es im Jahr 2017 an jedem 30. im Monat ein Geburtstagsangebot. Am 30. Mai können Besucher doppelt zum Gewinner werden. Durch das Ausfüllen einer Gewinnspielkarte berechtiget die Teilnehmer zum Dreh am Glücksrad. Die ausgefüllte Karte wandert in den Lostopf des Geburtstags-Gewinnspiels, welches über das gesamte Jahr läuft und am 31. Dezember ausgelost wird. Die Gewinne: 1. Preis: ein Wohlfühltag für zwei Personen; 2. Preis: eine Hot-Stone-Massage, 3. Preis: zwei Kombi-Tageskarten für die Solemar-Therme und die Schwarzwald-Sauna sowie viele weitere Sachpreise.