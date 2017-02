Bad-Dürrheim Altes Kinderkurheim wird nach dem Winter abgerissen

Bereits im November hatte der Förderverein für rund 7500 Euro das etwa 10 000 Quadratmeter große Grundstück, auf den in den kommenden Jahren das Parasol-Hotel entstehen soll, von Gestrüpp und Büschen befreien lassen.

In den vergangenen 20 Jahren war das Gelände und darauf stehende frühere Kinderkurheim des Chrischona-Ordens weitgehend sich selber überlassen gewesen. Entsprechend umfangreich fielen die Arbeiten aus, um das wild gewachsene Grün zurückzuschneiden und zu entfernen. Zum Vorschein kam dabei auch die letzte noch in Bad Dürrheim verbliebene Liegehalle der Kur­stadt. In einem Randbereich ist sie von einem Baumwurf in Mitleidenschaft gezogen worden. Doch der Hauptteil der Liegehalle soll dauerhaft erhalten bleiben und an anderem Ort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Der in die Planungen involvierte Michael Rebholz vom Büro Rebholz hat bereits Kontakt mit der Kur und Bäder GmbH aufgenommen. Und die Geschäftsführung habe Interesse gezeigt, die Liegehalle im Kurpark aufzustellen und so der Nachwelt zu erhalten. Das Projekt werde noch mit dem Aufsichtsrat der Kur und Bäder GmbH besprochen.