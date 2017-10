Bad Dürrheim-Oberbaldingen. In diesem Jahr führt der Musikverein in Oberbaldingen wieder eine Alteisensammlung durch. Die Einwohner werden gebeten, das Sammelgut am Samstag, 21. Oktober, an der Straße abzulegen. Nach Anmeldung bei Peter Kleinhans, Telefon 07706/91 90 98, werden schwere Teile abgeholt.